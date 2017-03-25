廣州熱力發電廠坍塌 9死屍疊屍

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廣州市第七熱力發電廠台發生坍塌事故，造成9死屍疊屍的慘劇。（圖取自微博）

今日上午8時，廣州市從化區發生熱力發電廠台坍塌事故，經全力組織施救，事故目前已造成9人死亡、2人受傷。

據大洋網報導，廣州市於今日上午8時50分接獲通報，上午8時4分，從化區鰲頭鎮潭口村第七熱力發電廠施工項目發生作業平台坍塌，初步核實造成9人死亡，2人受傷。

目前，廣州市的相關部門和從化區政府也聯合開展傷者治療、調查事故原因及相關處置工作。

(旺報)