天然災害頻傳 澎縣府辦通報講習
近年來全球極端氣候出現頻繁，各地發生重大天災的情況時有耳聞，公務人員如何利用氣象資訊來面對多變的環境並據此研擬因應之道就成了一項新的挑戰。為此，縣府在24日於澎湖縣公務人力培訓中心開辦「106年度天然災害通報作業講習」，參加人員包含縣府所屬各機關學校及轄內中央機關人員，共計60餘人。
課程邀請澎湖縣氣象站主任許天生主講「氣象資訊應用與災害性天氣通報」。許主任於本縣氣象站服務已20餘年，對澎湖縣氣候特徵可說瞭若指掌，課程中詳盡的介紹氣象資訊的取得與應用方法，分析所面對的環境及挑戰，也說明了與本地區有關之災害性天氣，其中對於颱風更有深入的介紹，2個小時的課程在在揭示了天然災害的不可預測性，對於天氣預報的情資不可太過樂觀，都須審慎評估並持續追蹤，方能確保生命財產之安全。
此外，縣府也安排人事處黃順興科員主講「天然災害停止上班及上課法制與實務」，對於104年6月29日修正的「天然災害停止上班及上課作業辦法」逐條說明，宣導颱風來所發布的停止上班及上課並非放假，而是人事單位的出勤紀錄登錄方式，現統稱「災防假」，以呼籲民眾對防災減災的重視。
縣府人事處表示，澎湖縣四面環海，幅員亦較小，每逢颱風季節更容易受其影響，故面對颱風的侵襲時，不僅要能掌握對天氣資訊及防災的基本認識，預先做好相關準備工作，以減少災害損失，發揮政府效能。
(中時)
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