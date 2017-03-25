澎湖歷史建築小赤林氏宗祠合脊落成儀式

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澎湖歷史建築小赤林氏宗祠整修完成，25日依古禮舉行合脊落成儀式，林氏宗老及小赤村民都來祝賀，這是澎湖縣歷史建築修復獎助計畫的第9棟古厝。

澎湖白沙鄉小赤村，全鄉唯一不靠海的村落，全村約200多人，居民多來自大陸福建漳州，輾轉金門再移居遷入澎湖定居。

小赤村林氏家族宗祠興建於日治昭和7年間，迄今已85年歷史，這是目前澎湖少數現存仍完整的傳統格局宗祠，見證著白沙鄉草創開拓的歲月，極具歷史文化價值。

主體建築就地取材以玄武岩及咾咕石搭配興建，整體內外牆以咾咕石為基礎，展現了白沙鄉地區的傳統建築風格與地域風貌。

古厝的裙堵、窗堵以洗石子貼磁磚及壽字窗框的特色，雕塑及彩繪的作工精緻，結合了中國傳統建築美學與日本泥作工藝技術的庭園概念，不僅具有時代意義，更擁有建築文化的價值。

林氏宗祠於103年經文化局提報登錄為澎湖縣歷史建築，翌年宗親族老們開會決議成立小赤林氏宗祠修復委員會，同時通過縣府歷史建築獎助計畫核定獎助金190萬元進行修復工程，去年舉行上樑儀式，昨日正式合脊落成典禮。

合脊典禮，澎湖縣長陳光復、白沙鄉長莊美李、文化局長曾慧香及小赤村民上百人來祝賀，林氏宗親幾乎全到齊；吉時到，現場鑼鼓鞭炮齊鳴搶搶滾，依習俗擲棗、擲麻糬與所有鄉親分享這份喜悅。

(中時)