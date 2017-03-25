錢珮芸飆66桿 起亞高球賽升並列第8
台灣高球女將錢珮芸在起亞菁英賽次輪飆出7鳥、1柏忌的66桿，兩輪合計低於標準桿5桿的139桿成績，讓排名上升到並列第8。
美國女子職業高球巡迴賽（LPGA）總獎金約新台幣5486萬元的起亞菁英賽（KIA Classic），當地時間23日起在美國加州進行4回合共72洞的賽事。
去年拿下LPGA全卡資格，本季才正式踏上LPGA戰場的錢珮芸，首輪打出73桿並列65名，次輪她抓下7隻小鳥，只吞下1個柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿，兩輪合計低於標準桿5桿的139桿成績，讓排名上升到並列第8。
龔怡萍首輪打出3鳥、1柏忌的70桿並列18名，但次輪她只打出2鳥、5柏忌的75桿，兩輪合計145桿成績，讓排名下滑到並列66名，驚險闖過晉級線。
前兩輪打完後，其他幾位台灣選手的成績仍不理想，曾雅妮、徐薇淩以147桿並列83名，李旻以151桿並列115名，程思嘉仍以162桿排在墊底的142名，4人都遭淘汰。
美國選手克爾（Cristie Kerr）首輪打出7鳥、1柏忌的66桿，與馬丁（Mo Martin）、韓國女將田仁智（In Gee Chun）並列領先；次輪克爾打出5鳥、2柏忌的69桿，兩輪合計低於標準桿9桿的135桿成績讓她獨居領先位置。1060325
(中央社)
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