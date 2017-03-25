澎湖啟動快速打擊犯罪部隊演練

我要評比

澎湖縣警察局望安警分局為能迅速、有效處理聚眾滋事案件，即時啟動快打機制，調度優勢警力，控制現場狀況，以展現公權力，確保民眾生命、身體、財產安全，特實施望安地區「快速打擊犯罪部隊支援機制」演練。

演練係以時序進入觀光季節，外來釣客與本地居民因釣點引發爭吵及互毆，衝突一觸即發，警方接獲民眾報案後，見事態持續擴大，立即啟動快速打擊犯罪警網組合，迅速集結優勢警力到達現場，立即將群眾區隔，並逮捕率眾滋事主嫌，避免衍生更嚴重之衝突事件，演練結束後，立即針對相關缺點檢討策進。

望安分局表示，望安地區海洋資源豐沛，經常有釣客慕名前來作釣，離島轄情雖單純，惟仍偶有違序滋事案件發生，希藉此次模擬案況，實作操練透過勤指系統迅速集結優勢警力到場處置，並有效壓制現場狀況疏處事端，以加強員警熟悉相關標準處置程序及提升處理經驗，俾利日後處理類似案件有所依循，確保轄民、遊客安全及維護公權力。

(中時)