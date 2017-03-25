家樂福響應愛地球 今晚8時30分熄燈1小時
家樂福長年投注於環保的人力、物力與心力，為支持響應Earth Hour地球一小時，今（25日）晚8時30分至9時30分，與全球同步關燈60分鐘。
今年以「永續山林、生態城市、無塑海洋」為主題口號，藉此呼籲大家正視氣候變遷的議題，希望能成功減少8萬度電、約5萬公斤的二氧化碳排放量，並透過影片在網路上分享，喚醒人們對全球暖化的意識，且列印響應海報於店家門市進行推廣，希望串聯更多節能能量，為地球做好事，留給下一代一個永續長存的美好環境。
家樂福全國公關經理何默真表示：「無論是從新聞畫面或是平日感受的天氣變化，氣候變遷確實深遠地影響著地球上的每個人。家樂福也希望持續站在守護棲地的立場上，推動節能、永續概念及改善氣候變遷等相關環境教育。因此呼應WWF（世界自然基金會）辦理地球一小時60+的關燈活動，集合全台97家門市一同參與熄燈活動，希望人們透過60分鐘關上非必要的燈，來反思所處的環境，並珍惜我們所擁有的資源。」
從2014年開始，全球已有超過178個國家、7000多個城市、上億的民眾響應Earth Hour超越地球一小時60+的活動，共同在每年3月最後一個星期六的活動當天，用「自己的力量」保護地球。家樂福也與全台各店一同攜手響應，以實際行動，拋磚引玉響應節能環保。
(中時)
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