引擎沒F-22有力 殲-20更像美F-15C

殲-20隱形戰機年初已悄悄服役，不過中國並未公佈數量，至於它實際的效能，也一直是大家心中的疑問。早在2014年時，中國已開始外銷殲-31戰機，也就是FC-31鶻鷹戰機，但更先進的成飛殲-20戰機卻不在外銷名單上。

殲-20於2011年首飛，開發期間起碼有兩款原型機。2013年時，隨著新款原型機出現，又幾經修改，先後至少有6款生產模型。

乍看之下，殲-20很像美國F-22戰機。不過，《戰略之頁》（StrategyPage）網指出，它整體的外型、重量與發動機功率，卻更接近F-15C戰機。

殲-20長約20.3米，而約13米的翼展與美國F-15C相當。換句話說，它比F-22戰機小了約25％。此外，殲-20的發動機功率也和F-15C差不多，但比F-22少了約65％。儘管殲-20啟動後燃器時，幾乎就像F-22般，比F-15C有力，但由於後燃器很耗油，一次只能用幾分鐘。

新型殲-20似乎能超音速巡航，而這可媲美F-22、「颱風」（Typhoon）與「獅鷲」（Gripen）戰機。

另一方面，殲-20雖具備某種程度的隱形力，但仍逃不過雷達螢幕。就這點看來，殲-20似乎仍在發展階段，而不是即將量產的新機原型。種種跡象顯示，殲-20是打造新戰機的基礎，在作好戰鬥準備前，仍需要在設計與外型上做許多調整。確切地說，殲-20還有一段漫漫研發長路要走。

而殲-20若要加強匿蹤能力，除了外型以外，還須加強特殊塗層。此外，中國若要將它用在追蹤及攻擊美國航母上，就需要有與F-22戰機匹敵的發動機，但這仍在發展階段。過去幾年來，中方已承認，自1990年代以來，一直在研發渦扇-15（WS-15）發動機。據稱這款發動機的原型正在進行相關機載，以及長時間運用測試的最後階段。預計在2019年以前，殲-20將全面安裝渦扇-15。

(中時電子報)