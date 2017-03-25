澎湖縣模範兒童當選名單出爐

澎湖縣105學年度各國小已於3月17日完成模範兒童選拔，分別選出各校模範兒童 41名、特殊優良事蹟模範兒童50名，合計91名品學兼優的學生，縣府將於3月31日上午9時，在特殊教育綜合館公開表揚，歡迎鄉親踴躍蒞臨觀禮。

全縣模範兒童名單如下：

一、各校模範兒童41位：中正國小康芯語、邵子辰、馬公國小鄭書凡、趙子萱、中興國小林佑宥、王苡晴、文澳國小吳奕翰、廖奕涵、文光國小藍立芯、中山國小鄭怡婕、石泉國小許峻浩、東衛國小呂昱緯、興仁國小洪胤慈、五德國小石俞靚、山水國小陳育仁、時裡國小許瑞庭、風櫃國小顏芯菱、虎井國小翁俊英、湖西國小許雅婷、西溪國小尤鈺鳳、龍門國小歐佳華、隘門國小郭凱宜、沙港國小歐廷聿、成功國小黃龍宜、中屯國小鄭婕妤、講美國小呂維倫、赤崁國小謝穎諄、後寮國小鄭詠蓉、鳥嶼國小陳柏逸、吉貝國小謝中瑋、合橫國小張丞芸、竹灣國小許佳昕、大池國小陳姿羽、池東國小呂巧瑜、內垵國小洪宇和、外垵國小尤芊惠、望安國小鄭文明、將軍國小許智傑、花嶼國小陳芳如、七美國小陳昱蓉、雙湖國小呂容誼。

二、特殊優良事蹟模範兒童50位：中正國小陳立璦、呂柏勳、陳佩君、黃之奇、馬公國小徐苡禎、呂宗祥、林靖純、蔡幸、中興國小高立彧、林以翎、胡美玲、陳家蓉、文澳國小歐詠誠、鄭瑋峻、莊凱程、許溱、文光國小鄭予晴、中山國小鄭詩璇、石泉國小陳夢月、張紫涵、東衛國小陳姿伶、興仁國小張明宏、五德國小王岑宇、山水國小陳姵羽、時裡國小陳奕佑、風櫃國小蔡坤宏、虎井國小翁宜靜、湖西國小蔡品毅、西溪國小吳承恩、龍門國小翁翊泰、隘門國小夏侑庭、沙港國小黃庭軒、成功國小王昱麟、中屯國小許捷恩、講美國小洪宥鑫、赤崁國小潘欣妤、後寮國小鄭雨萱、鳥嶼國小洪雅俐、吉貝國小謝宜均、合橫國小楊慧珍、竹灣國小陳喬恩、大池國小顏逸呈、池東國小蔡宗盛、內垵國小洪妘溱、外垵國小林皓偉、望安國小陳柔均、將軍國小葉家嘉、花嶼國小劉玉勤、七美國小葉豪廷、雙湖國小楊尚諭。

(中時)