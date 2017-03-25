健康免費篩檢 民眾趨之若鶩
雲林縣2002~2015年十大死因分析，其中肝癌、口腔癌、結腸直腸癌等癌症明顯增加，整合性社區健康篩檢服務上午在西螺文昌國小開跑，民眾趨之若鶩。
縣長李進勇表示，雲林縣幅員廣闊，醫療資源分佈不均，為了嘉惠鄉親，推展整合性社區健康篩檢，透過檢查早期發現病徵，輔以現有醫療水準，均可獲得不錯的成效。
衛生局長吳昭軍說，縣府為使居住偏遠及醫療較為貧瘠的鄉鎮民眾，獲得多樣性的疾病篩檢及提昇自我健康照護觀念，2005年起以社區公衛群、醫療群模式辦理整合性社區健康篩檢服務計畫，由轄內各醫院協助。去年有6167人次篩檢，其中發現乳癌3人、大腸直腸癌1人、口腔癌1人、高血壓1,244人、高血糖479人等，經轉介追蹤完成率均達96.74%。
吳昭軍表示，今年預定辦理25場次，由6家責任醫院台大、成大、若瑟、雲基、媽祖、慈濟、基層醫療診所及牙醫診所共同協助推展。
(中時)
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