廣州動漫企業 亮相2017東京國際動漫展

今天，日本東京國際動漫展開幕，廣州多家知名動漫企業分別組成「中日文化產業交流團」和「東京國際動漫展廣州代表團」，跟日本動漫知名企業考察交流。

日本東京國際動漫展是目前全球規模最大的動畫主題創意展覽之一，來自全球數百家國際頂尖的動畫製作公司、遊戲開發公司、電影電視公司參與。目前，廣州正大力推廣動漫遊戲產業，將培育一批技術先進、專業性強的中小型動漫遊戲企業，創造出具有世界影響力的動漫品牌，打造動漫之都。

此次參展的廣州天聞角川動漫有限公司、廣州漫友文化科技有限公司、廣東詠聲動漫股份有限公司、廣州藍弧文化傳播有限公司，均為中國動漫產業的知名企業。借助國際交流平台，與國際知名動漫品牌匯聚一堂，進一步與國際接軌，推動廣州動漫行業創新驅動邁上新世代。

(旺報)