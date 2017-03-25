《時來運轉》MotoGP冠軍 馬克‧馬奎斯衛冕機會濃

台灣運彩首度將MotoGP納入供彩迷投注，包含預測2017世界冠軍車手及18站各站冠軍車手。(美聯社資料照)

2017 MotoGP世界摩托車錦標賽本週日(3/26)將與F1一級方程式賽車同日開賽，首站於卡達首都多哈郊區的羅賽爾國際賽車場舉行，12支車隊24位選手將飆速追逐卡達站冠軍獎盃。台灣運彩首度將MotoGP納入供彩迷投注，包含預測2017世界冠軍車手及18站各站冠軍車手。

最被看好有機會衛冕的車手馬克‧馬奎斯，效力於日本力豹仕本田車隊，分別在2014及2016拿下世界冠軍車手寶座，台灣運彩「2017 MotoGP世界冠軍車手」投注項目中，馬克‧馬奎斯賠率2.30倍最低；賠率僅次於馬克‧馬奎斯的是去年第4名、從鈴木車隊轉到山葉的比尼亞萊斯，賠率2.50倍；至於去年的第三名洛倫佐賠率5.50倍，今年轉隊到杜卡迪，希望能延續去年為老東家山葉車隊奪冠的氣勢，開啟一番新氣象；至於連續三年位居第二的羅西，賠率7.50倍，期待今年有好的表現，拿下職業生涯第10冠，再創事業巔峰。

3/26開跑的卡達站，台灣運彩提供「MotoGP卡達大獎賽冠軍車手」盤口，有五位車手在賠率上形成了領先集團，包含比尼亞萊斯2.20倍、馬克‧馬奎斯3.75倍、羅西5.75倍、洛倫佐7.00倍以及多維茲奧索9.50倍。其中多維茲奧索與洛倫佐同屬杜卡迪車隊，也都在2016年卡達站位居前三名，是否能並肩作戰，為車隊共同打下江山？車手們的表現值得拭目以待。更多MotoGP投注賠率請上台灣運彩官網查詢。

(中時電子報)