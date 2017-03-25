遭指不當取得黨員名冊 吳敦義：真的拿不到

國民黨主席參選人吳敦義今天中午出席「主席與青年座談暨二十全黨代表候選人誓師大會」。（譚宇哲攝）

國民黨主席選舉繼人頭黨員風波後，近日再傳黨員個資外洩爭議，對於參選人郝龍斌陣營指控其竊取黨員名冊，國民黨主席參選人吳敦義今天中午出席「主席與青年座談暨二十全黨代表候選人誓師大會」，他於受訪時強調，名冊都是由黨中央控管，真的拿不到。

吳敦義說，完全拿不到黨員名冊，現在都是黨中央在控管，「游小姐他們的宣傳單也都寄給我的兒子呀」，吳敦義反問，剛剛入黨的（黨員）也拿到了，要懷疑是誰呢？

「我沒有任何委屈，因為候選人有的風度好；有的風度不好」，吳敦義意有所指的說，真正搞人頭黨員的是某些地方的人，他只是不願意去提而已，

吳敦義強調，他在南部、北部、中部都有很多工作經驗，人脈最好，但在黨部人脈卻不是最好的，因為他沒有縣市區黨部主委，有人說他會拿到黨的名冊，「對不起，我真的拿不到，我真的拿不到」。

吳敦義也表示，有些候選人很容易就拿得到名冊，有些候選人是千方百計都索取不到，有些拿到的只是片段，如果黨中央有個統一的做法會比較好。

(中時)