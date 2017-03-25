糗！韓男星受不了閉眼 掉出放大片

《Produce 101》最近公開參賽者韓宗延挑戰不眨眼影片。（圖／翻攝自新浪娛樂）

韓宗延最後受不了眨眼，放大片掉出。（圖／翻攝自新浪娛樂）

韓宗延低頭尷尬跑開。（圖／翻攝自新浪娛樂）

韓國選秀節目男版《Produce 101》下月7日首播，開播前便話題不斷，先前有參賽者被爆校園霸凌，當事人之後黯然宣布退賽，再加上最近又有2名參賽者因健康問題退出，使節目未演先轟動，近日製作單位又公布一段練習生挑戰長時間不眨眼影片，沒想到該男最後受不了眨眼低頭，眼中的虹膜放大片就這樣掉出來，氣氛超尷尬。

《Produce 101》去年開播，以主打選拔新女團為號召，邀來101位練習生在節目中過關斬將，也讓觀眾全程參與她們出道經過，今年《Produce 101》捲土重來，改邀101位男性練習生，並請BoA當主持人，再度引發外界關注，也惹出不少負面話題。

其中，參賽者韓宗延遭網友爆料曾霸凌同學，逼對方當眾打手槍，讓被害人泣訴「小學、國中生活都在生死之間徘徊」，之後韓宗延認錯退賽。而最近製作單位上傳來自YG娛樂練習生權炫彬挑戰不眨眼的影片，沒想到最後他因眼睛太乾認輸眨眼，一低頭放大片就跑出來，模樣超糗，成了另類宣傳。

(中時電子報)