年金文宣遭抗議 政院：確有不妥已撤下

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全國教育產業總工會今天赴行政院抗議「不公義年金」文宣，行政院新聞傳播處處長高遵出面接下陳情，坦言文宣內容不妥已撤下，日後將避免負面文宣。

全國教育產業總工會上午在立法院召開「行政院不公義年金改革文宣，再次強力污名化軍公教勞，從對立矛盾出發的改革，不可能走出和諧發展的道路」記者會，記者會後到行政院抗議並遞交抗議書。

高遵受訪時表示，抗議團體表達對上述文宣的不滿，行政院也認為設計確有不周全、不妥當之處，前天下午已經撤下，不再使用。

高遵也說，行政院也檢討並審慎處理，日後對外溝通及宣傳，都不會再使用負面文宣。1060325

(中央社)