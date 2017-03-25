繪本傳愛育幼院 夢想故事聽得見

繪本故事傳愛，透過CD聽得見，斗六繪本館與正聲廣播公司雲林台合作，今天第一站前進一心育幼院，展開「聽見夢想的聲音—繪本傳愛」活動。

「繪本傳愛」活動首站斗六一心育幼院，捐贈有聲繪本故事CD，並由斗六繪本館志工，現場演出精彩的布偶戲和小短劇，雲林二手玩具屋的夥伴也帶來益智玩具，讓小朋友有聽又有玩。

今年1月成立的一心育幼院，現在收容16名院童，提供物資與教育，並招募志工老師，在課餘時間補救教學，院長陳慶良表示，未來也會辦理認養和助養，讓更多的社會愛心，協助需要的孩童。

正聲公司雲林台捐贈斗六繪本館之後，雙方合作捐贈有聲繪本故事CD的活動，下一站將到台中惠明盲童育幼院，今年上半年還要前進麥寮、虎尾、水林、斗六、溝壩、斗六溪洲、保長、林頭等地國小或夜光天使班，透過有聲繪本傳愛。1060325

(中央社)