亞投行 金立群：今年還會新增15成員
中國大陸主導的亞投行日前宣布接納13個新成員，正在海南出席博鰲論壇的亞投行行長金立群表示，今年還會有15個成員加入，亞投行成員總數將達85至90個之間。
亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行）23日宣布，已批准香港、加拿大等13個新成員的加入申請，加上57個創始成員，目前成員總數為70個，七大工業國集團（G7）中僅剩美國與日本尚未加入。
澎湃新聞今天報導，亞投行成員名單擴充時間表已定。金立群在博鰲亞洲論壇2017年年會上表示，今年還會有15個成員加入亞投行，使成員總數達到85至90個之間。
金立群說，亞投行的工作不是「在某一個國家投一點錢，建建鐵路、建建電廠」，而是讓所有基礎建設計畫得到協調，人民能在這類投資中受益，而非受損。
他表示，亞投行的共同願景是促進連通性，鋪砌一條共同道路、共享成果。「有人似乎不喜歡，似乎有人在全球經濟中受損。這點我想強調的是，全球化經濟中並沒有輸家，儘管受益的程度不同。」
金立群說，全球化是趨勢，憎恨這個事實是會束手無策的。在全球化中若想受益，必須做出一些調整、改革，「國內的政策必須得跟上」。1060325
(中央社)
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