越媒：光隆廠房火災延燒 消防隊效率低
台灣光隆越南子公司─光隆湄公公司廠房23日上午發生大火，火勢經逾24個小時才完全得到控制。越南媒體報導，廠方事後埋怨消防隊效率低，致使公司2棟廠房都燒成灰燼，損失龐大。
越南「青年報」新聞網站今天報導，火災沒有造成人員傷亡，但是財務損失龐大，僅僅材料損失金額已達600萬美元。
報導引述光隆湄公公司1名越籍高層主管事後表示，火勢於寢具廠發生，當初火勢較小，但是消防人員滅火速度緩慢，火勢擴大把寢具廠燒光。火勢當天下午控制住，但是到了晚上死灰復燃，蔓延到隔壁羽絨廠，導致2棟廠房都燒成灰燼，顯示消防隊效率不高。
當地消防單位官員則表示，由於廠內具有許多易燃材料、廠房結構難以接近以及現場缺水，導致滅火工作遭遇許多困難。
另一名官員表示，這起火災延燒較久才熄滅，造成嚴重損失，應從中吸取教訓，尤其是必須重新檢查消防供水系統。
報導說，這起火災造成1300名當地員工失業，廠方表示將把其中200名員工轉到公司新落成廠房工作。目前當地相關部門與廠方正展開火災善後處理，包括考量向失業員工提供補助的措施在內。1060325
(中央社)
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