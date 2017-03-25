川普上任才2個月 接連吃鱉不開心

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美國總統川普今天在生涯首場重大立法挑戰中苦吞敗仗，共和黨籍國會議員擊潰了他撤銷「歐巴馬健保」的努力。川普上任才2個月就接連遭遇重大挫折。

以下是法新社整理川普上任後一連串遇挫重點。

●旅行禁令

川普就職後才過1週就發出行政命命，禁止7個穆斯林占多數的國家公民和所有難民入境。在無預警推出禁令後，引發機場大亂，點燃全球各地怒火。

然而，川普被打臉，華盛頓州的法院以違反憲法禁止宗教歧視的理由擋下禁令。

政府上訴失利後，發出經修改的新版禁令，暫停讓伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門公民入境，為期90天；所有難民暫停入境至少120天。伊拉克原本在初版禁令名單中，但新版禁令中被移除。

不過，夏威夷州和馬里蘭州的法院本月讓白宮再受打擊，認為新版禁令也是歧視穆斯林。

這起案子接下來將由維吉尼亞州里契蒙（Richmond）的聯邦上訴法院審理。

●俄羅斯

自美國情報單位去年採取前所未見的行動，公開指控俄國試圖左右11月總統大選以利川普選情後，川普陣營部分人士與莫斯科當局共謀的質疑聲浪甚囂塵上。

針對俄國是否干預美國大選，至少有4起不同的國會調查正進行中。民主黨認為，民主黨電子郵件被駭客竊取外流，俄國是幕後黑手，俄國的干預導致希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）敗選。

白宮上個月烏雲罩頂，川普的國家安全顧問佛林（Michael Flynn）辭職，當時傳出他在上任前與俄國駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）會面一事上誤導白宮。

美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）不久後也宣布迴避任何與俄國干預美國大選有關的調查，因為他也爆出曾在川普上任前與季瑟雅克會面，但與任命聽證會上的說法有出入。

美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）本月20日在國會公開聽證會中，首度證實FBI正在調查川普陣營幕僚是否與俄國串通干預大選，對於川普自稱曾遭前任總統歐巴馬竊聽，柯米也加以反駁。

眾議院和參議院的情報委員會接下來幾週將舉行更多公聽會。

●健保案

腹背受敵的共和黨健保法案今天交付表決前一刻，川普被迫撤回此案，無法實現廢除「歐巴馬健保」的競選承諾。

新計畫打算將自由市場競爭者引進保險業，並降低多數美國人保費負擔，且會刪減未獲雇主投保者的公共資助。相關預估指出，新版健保若實施，約有1400萬人明年起就會失去健保。

川普原想靠政治影響力全力推動新健保措施，他花了數天對不聽話的共和黨籍議員施壓，要求投票支持新法案，但在部分議員呼籲重頭來過下，這項法案現在似乎胎死腹中。

川普表示，將迅速把重心轉移到稅務改革上，這是共和黨另一長久以來的目標。（譯者：中央社盧映孜）1060325

(中央社)