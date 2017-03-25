警獨攀合歡東峰失蹤14天 搜救停止

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攀登太魯閣國家公園合歡山東峰失蹤的台中市警察局員警潘富萬，在消防局等單位陸、空搜尋14天後，宣布中止搜救，但若民眾有新的線索也歡迎提供，以重啟搜救行動。

花蓮縣消防局今天表示，本月10日台中市政府警察局員警潘富萬向家人表示要攀登合歡東峰，獨自騎車上山後，直到當日晚間皆未返回台中市的住家，隔日心急如焚的家屬報案求助。

歷經花蓮縣消防局、南投縣消防局、台中市消防局及許多民間團體與軍方動員近千名人次，14天以來地毯式搜索，足跡遍及合歡東峰、合歡尖山、合歡主峰、小奇萊、黑水塘山屋、成功山屋、武嶺下方峭壁斷崖等地，均未發現潘富萬蹤影。

花蓮縣消防局指出，考量消防人力與救災能量仍應回歸其他民眾救災與救護的需求，因此不得不做出中止搜救的決定。

同時，獲家屬同意公布潘富萬失蹤當日監視器拍下的特徵畫面，頭戴銀色安全帽、黃色兩截式雨衣、黑色手套、脖子圍白色毛巾、內穿襯衫或POLO衫及肩部有橘色線條的黑色外套。若民眾有相關線索，請聯繫花蓮縣消防局：03-8462119分機3210。1060325

(中央社)