台大肝癌及病毒性肝炎治療新視野 國際研討相交流

台大雲林分院上午舉辦「肝癌及病毒性肝炎治療新視野」國際學術研討會，日本University of Yamanashi知名教授 Nobuyuki Enomoto，以及國內多位肝病專家與會，會中討論如何降低台灣肝病疾病負擔，肝癌及肝炎治療的最新進展，以及如何突破雲林縣肝病治療的障礙等重要議題。

台大雲林分院長黃瑞仁指出，肝病是台灣的國病，根據衛生福利部統計，雲林縣主要癌症死亡原因肝癌皆為第一位，肝病在雲林縣是一個重要且急需解決的問題。

台大醫院雲林分院內科部陳健弘主任表示，過去雲林地區越區醫療情況明顯，更增添罹癌家庭的奔波負擔，雲林分院成立之後，越區醫療已經有顯著的改善。台灣偏遠地區都是肝病的死角，一方面因為醫療資源不足就醫不便，二方面由於經濟環境問題，多數民眾無法承擔疾病治療期間因無經濟來源而拒絕檢查，或是因為交通不便，就算知道自己是肝癌的高危險群，也無法定期追蹤。因此雲林縣的肝癌病人，診斷時的肝癌期別，有一大半已經不是早期，增加治療上的困難。

黃瑞仁衷心期盼號召全國有志一同的醫療院所及醫療人員，站在過去肝病學術巨人所奠立的基礎上，繼續努力。偏遠地區與都會區的肝病防治，應該要有不同的策略。希望藉研討會可以集思廣益，以達到世界衛生組織設定的「2030肝病歸零」目標。

(中時)