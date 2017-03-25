大甲媽祖出城 慈濟醫院同仁「秒殺」掃街
「不要讓媽祖笑我們髒！」大甲媽祖起駕遶境喧囂熱鬧過後，25日清晨四點台中慈濟醫院簡守信院長率隊百餘名同仁，從潭子趕到大甲，很多同仁上完小夜班沒有歇息就加入掃街活動；簡守信指出，顯示醫院融入在地，對社會的關懷面越來越提升。
「我們都是社會的一份子，掃掃垃圾希望能做一點改變社會環境的事，師兄師姊更厲害，把能利用的資源都翻出來，顯現真正愛地球的心！」慈濟醫院小兒科醫師余孟恭首次參與大甲媽姐遶境掃街活動感動滿滿。他說，走過親手清掃過的街道感覺真的不一樣。
小兒科醫師余孟恭發現，菸蒂、衛生紙、塑膠飲料罐還有鞭炮，讓人難以想像「垃圾怎麼還是那麼多？」他表示，街道邊雖然有清理過垃圾的袋子集中在一起，但並沒有分類很多可用資源被丟掉，慈濟師兄師姊特把可再利用的東西都分類出來！
乳房醫學中心謝惠珍邀從事外商工作的另一半同行，夫妻清晨2、3點起床的痛苦，被慈濟人對環保的熱情感動，掃街後精神抖擻，直說「太棒了」。慈濟醫院同仁既要犧牲睡眠又要不怕髒亂與垃圾為伍，卻是個個充滿歡喜心；印證「掃地掃心地」，勞動筋骨換來心境的轉換。
(中時)
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