冠脂妥風波 親民黨團提案提高製偽藥刑責
日前發生降血脂用藥冠脂妥偽藥風波，親民黨立法院黨團提出藥事法部分條文修正草案，提高製造、輸入、販賣偽藥的刑責，明知偽藥還販賣，可處3年以上、10年以下有期徒刑。
親民黨團提案指出，有鑑高血脂疾病的降血脂用藥如冠脂妥等，近3年申報人數逐步增加，從49萬6760人，增加至53萬4870人、57萬3680人，每人每年申報金額平均新台幣4020元，全年健保費用衝高至23億654萬元，引起不法集團覬覦而仿冒製造冠脂妥膜衣錠偽藥，造成地區醫院、基層醫療院所藥局的冠脂妥膜衣錠產品所有批號全面收回，並進行換貨。
親民黨團認為，這樣的情形嚴重影響到民眾的用藥安全及醫療照顧，為保障民眾的用藥安全及權益，因此提出藥事法部分條文修正草案，提高製造或輸入偽藥或禁藥者，以及明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、媒介、轉讓或意圖販賣而陳列者的刑責。
根據親民黨團提案，製造或輸入偽藥或禁藥者，將從現行可處10年以下有期徒刑，提高到可處5年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金。
至於明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、媒介、轉讓或意圖販賣而陳列者，現行規定可處7年以下有期徒刑，提高到可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。
此外，親民黨團提案還修正，犯藥事法之罪，犯罪所得與追徵的範圍及價額，認定顯有困難時，得以估算認定之，相關估算辦法，由衛生福利部定之。1060325
(中央社)
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