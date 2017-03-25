詐騙新手法 裝熟取信再騙錢
斗六55歲謝姓女市民日前接獲自稱王姓友人來電表示，他的電話號碼更換，請她加一下新的電話號碼，謝女不疑有他，將該電話號碼加入通訊錄，幾天來該王姓友人多次來電閒聊取得謝女信任後，昨日中午12時許王來電稱有一張支票今天要給客戶兌現，但帳戶內金額不夠，請她協助匯新台幣5萬元至他指定的帳戶內。謝便到銀行去領錢，行員察覺有異，提醒阻止並報警處理，才免被騙。
(中時)
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