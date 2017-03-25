薛承泰金大開講 叫好叫座回應熱
台大社會系教授薛承泰昨返鄉在金門大學的「金門博雅講座」以「2025年的金門與台灣」為題，從人口學的角度分析金門與台灣的未來，深入淺出的精闢論述，引起聽眾熱烈回應，互動十分精采。
薛承泰教授是金門珠山人，出生於後浦，「823炮戰」後舉家遷往台灣，取得美國威斯康辛大學麥迪遜校區社會學博士後返回台大社會系任教，是我國社會階層與流動、家庭變遷、福利人口學及教育社會學的專家。曾任台北市政府社會局長、行政院政務委員、福建省主席等要職。
薛承泰在省主席任內整合各方資源，促成金門大橋的興建、醫療大樓的完成及金門大學的改制，對家鄉的發展貢獻卓著，一直受到鄉親感念和肯定。
薛承泰在演講中指出，人口是預測未來變遷趨勢的重要軸線，從具體的數據即可以人口結構為橫軸、世界環境為縱軸，勾勒出未來的變遷情況；很多問題也能以現有數據分析並及早提出因應，例如高教、年金問題、長期照顧、貧富不均、勞動力短缺等未來10年無法迴避的5大議題。
薛承泰也細數他自2000年主張金門的社會福利應以正義為先，2009年提出金門「閩南文化」、「僑鄉文化」、「戰地文化」、「白酒文化」及「自然生態」的5大特色，並在2012年提出民生用水、管線地下化及電動車的建設議題，期待2025年金門能有20萬常住人口、14萬工作人口。
專題演講會後欲罷不能，薛承泰與許多師生、鄉親繼續就相關議題熱烈討論，互動過程十分精采。
(中時)
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