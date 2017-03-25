奶茶妹妹太猛！分享比爾蓋茲新點子
「奶茶妹妹」章澤天嫁給大陸「京東」集團CEO劉強東，她生活越過越幸福，更曾說過掌握家中財政大權，她更展現生意頭腦，近來還成立了公益物資平台，甚至在某場合上向比爾蓋茲分享點子，驚呆不少網友！
章澤天年僅23歲就嫁入豪門，更替劉強東生下一個寶貝女兒，被譽為是人生勝利組。先前出席公開場合時，她還曾暗示家中財務大權在她手上，讓外界看到劉強東疼老婆的一面。
但章澤天也非空有美貌，她生意頭腦一樣嚇嚇叫，除了幫老公打點公司事務，近來更成立了線上公益物資募捐平台，她昨在Instagram上貼出和微軟創辦人比爾蓋茲的合照，笑稱「趁機向蓋茨大大分享我們的點子。讓世界看到中國公益創新！」讓不少網友很是佩服。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。