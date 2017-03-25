奶茶妹妹太猛！分享比爾蓋茲新點子

奶茶妹妹與比爾蓋茲合照，讓粉絲大呼她太猛！（圖／取自奶茶妹妹IG）

「奶茶妹妹」章澤天嫁給大陸「京東」集團CEO劉強東，她生活越過越幸福，更曾說過掌握家中財政大權，她更展現生意頭腦，近來還成立了公益物資平台，甚至在某場合上向比爾蓋茲分享點子，驚呆不少網友！

章澤天年僅23歲就嫁入豪門，更替劉強東生下一個寶貝女兒，被譽為是人生勝利組。先前出席公開場合時，她還曾暗示家中財務大權在她手上，讓外界看到劉強東疼老婆的一面。

但章澤天也非空有美貌，她生意頭腦一樣嚇嚇叫，除了幫老公打點公司事務，近來更成立了線上公益物資募捐平台，她昨在Instagram上貼出和微軟創辦人比爾蓋茲的合照，笑稱「趁機向蓋茨大大分享我們的點子。讓世界看到中國公益創新！」讓不少網友很是佩服。

(中時電子報)