蒙古包圖書館現移民署 推動蒙古文化交流

我要評比

蒙古包圖書館今日現身於內政部移民署11樓，希望透過蒙古包圖書館的方式，讓台灣民眾更了解蒙古文化。

內政部移民署署長何榮村表示，希望透過「新住民及其子女築夢計畫」，讓台灣文化更多元，更有聲有色。

今日與會嘉賓有行政院蒙藏委員會蒙事處處長海中雄、駐烏蘭巴托貿易經濟代表海隆、蒙古駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處副代表鋼把塔，及現場蒙古配偶一同參與今日的活動。

海隆也開玩笑說：「基於平等，來台灣遊學的蒙古學生，也要交台灣女朋友，增加蒙台交流。」

本次活動皆由「新住民及其子女築夢計畫」蒙古獲獎者林采霖及全台170個家庭共同策劃；除了蒙古包圖書館外，也加入蒙古馬頭琴、民族舞蹈等藝文表演，呈現出原汁原味的蒙古文化。

(旺報)