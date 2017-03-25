司改公聽會 高榮志：陪審制是夢中情人

司法改革國是會議第四分組今天召開「人民參審或陪審的議題」公聽會。率先發言的司改會執行長高榮志說，如果參審和陪審制只能選一種，希望是陪審制，而它也是「夢中情人」。

今天出席公聽會的機關團體、專家學者，包括有司法院、法務部、中華民國律師公會全國聯合會、財團法人民間司法改革基金會、律師尤伯祥、教授林裕順等人。

高榮志說，聽過很多學者專家談論陪審制，指它是「夢中情人」，司改會的立場很簡單，是希望有一個試著在一起的機會，並以結婚為前提；如果可以的話，希望陪審和參審試行看看，但若最後只能有一種制度留下，希望是陪審制。

高榮志解釋陪審制是夢中情人的原因，包括陪審制在維護公平法院不遺餘力，不希望讓法官公親變事主；人民和法官分工分離，人民是主角；精緻的審判，法庭活動要讓人民聽得懂，因此變得不神秘、口語；檢察官舉證責任被要求要提高等。1060325

(中央社)