女子車內燒炭輕生 受不了高溫逃出
謝姓女子和男友爭吵想輕生，將車子停在彰化縣花壇鄉，用通訊軟體傳訊息給男友後燒炭，但後來受不了高溫逃出車輛。
警方指出，38歲的謝姓女子原本家住嘉義縣，和男友發生爭吵後產生輕生的念頭，謝女將車子開到彰化縣花壇鄉，沿路利用智慧型手機通訊軟體line傳訊息給男友，告知計畫在車內燒炭自殺。
謝女的男友接到訊息後，通知警方以及另名友人前往彰化花壇鄉找人，警方獲報趕到循線找到謝女停放車輛的地點，發現轎車已經被燒成廢鐵，謝女則坐在地上，一臉驚魂未定的模樣。
警方調查，謝女傳訊息給男友後，在轎車內放置火爐打算燒炭自殺，不過疑似炭火點燃轎車內的地毯，火勢從車內開始延燒，謝女受不了高溫和濃煙，打開車門逃出來，謝女才剛逃出來沒多久，轎車就被火勢包圍，沒多久就變成了一團廢鐵。
到場的員警見狀除了通知彰化縣消防局，請消防局派員將火勢撲滅，另安排救護車將謝女送醫觀察救治。1060325
(中央社)
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