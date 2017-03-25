健保改革受挫 美媒認為川普萊恩都受傷

美國總統川普喜歡贏，但他今天在健保改革立法上徹底失敗。媒體認為，這不僅在政治上會同時削弱川普與國會眾議院議長萊恩的威信，在國會兩院都過半的共和黨也難對選民交代。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，由於缺乏足夠的支持票數，共和黨被迫在他們握有多數的眾議院裡，撤回替代歐記健保（Obamacare）的新版健保法案。

接受挫敗之後，川普很快就發表談話。不過他沒有自己扛下責任，也沒怪罪眾議院共和黨領袖，或是唱反調導致法案無法取得共識的少數共和黨議員。他反而怪罪民主黨，並誓言要讓歐記健保「爆炸」。

川普說：「我們沒有民主黨支持、沒半張民主黨的奧援票，他們連一張票也不會給我們，所以要辦成事實在是非常、非常困難」、「我想輸家是裴洛西（Nancy Pelosi，眾議院少數黨領袖）與舒默（Chuck Schumer，參議院少數黨領袖），因為他們現在得到歐記健保了，百分百地拿到。」

美聯社報導，對要求眾議院共和黨議員別再拖延、無論通過與否都要在今天表決的新總統川普而言，這是一記震驚的挫敗。

美聯社認為川普這次賭輸了。川普自詡是個擅長促成交易的大師，他以此參選總統並聲稱靠一己之力就能修改美國健保體系，卻只能眼睜睜看著自己下的最後通牒，被言明只回應選民、棄總統於不顧的同黨議員打回票。

去年秋天，共和黨藉廢掉歐記健保拿到選票，並繼續保有參、眾兩院多數優勢。被問到共和黨達成不了多年來的承諾、要如何面對選民時，萊恩只能低調表示：「這真是個好問題，我也希望能給你們一個更好的答案。」

美聯社認為，健保改革失敗會在政治上同時削弱川普與萊恩的威信。對川普而言，外界持續追究他競選期間與俄羅斯的關連，以及他無憑無據指控歐巴馬竊聽之際，這項結果讓他執政不久就在國會蒙受重大挫敗。

對萊恩而言，這顯示他無力駕御次級團體眾議院自由黨團（House Freedom Caucus），這個脫韁的保守派團體把前任議長趕下台。共和黨內的這些保守派成員希望取代歐記健保的改革法案再強化，但黨內部分溫和派認為太超過了。（譯者：中央社陳亦偉）1060325

(中央社)