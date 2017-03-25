企業校園徵才 上百廠商釋1.4萬職缺

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中央大學企業博覽會今天熱鬧登場，上百家廠商釋出1.4萬個職缺，顯示企業界對中央大學學生青睞。不少企業也提供海外求職、訓練等機會，希望借重台灣優秀人才到海外打拚。

2017中央大學「夢的追求者．想的實踐家」企業博覽會，上午起在中央大學依仁堂舉行，台積電、友達光電、大立光等上百家企業大廠，在校園內跨大徵才，希望吸引應屆畢業生及來自大桃園地區的人才投入行列。

中央大學表示，不同以往的是，今年博覽會中首設「海外求職專區」，提供媒合台商及海外實習與工作機會。AIESEC在語言教育、商業管理和IT產業的領域，也提供2到18個月的海外實習機會，鼓勵學生跨出舒適圈嘗試多元發展。

另外，也有廠方計畫在東南亞設廠，強調台灣人才具備中、英文能力的優勢，將提供3個月的支薪培訓以及海外穩定工作條件，吸引人才到海外打拚，提升台灣國際競爭力。

中央大學表示，友達光電今年也預計招聘1200位工程師，擴大招聘雲端系統開發及大數據分析方面之人才。另外，日本市占率第一的ERP開發商Works Applications也祭出年薪600萬日圓起薪和跨海工作等條件，吸引現場學生的高諮詢度。1060325

(中央社)