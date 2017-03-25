反燃煤 環團街頭排字要好空氣
環保團體綠色和平今天在台中發起全球串連反燃煤活動，台北部分也在信義區街頭排字響應，兩處活動都表達了環團希望減少燃煤、要好空氣的綠色訴求。
今年3月中起，全球各大城市包括瑞士、希臘、澳洲、以色列、日本、韓國、泰國、菲律賓等地皆有自發性的創意活動，串連響應Break Free反化石燃料運動，台灣也不例外。
環保團體綠色和平今天在台中舉辦「好空氣，我出力！WE CAN BREAK FREE！全球串連反燃煤 」活動外，台北也在信義區街頭排出「每天都烏煙瘴氣的，你不累嗎？」跟「脫下口罩，跟化石燃料分手吧」等標語表達訴求。
綠色和平表示，減煤、減碳、發展再生能源，已是當今世界的共識，台北街頭的舉牌是希望更多人可以知道並響應這項活動。台中部分則會有許多DIY教學活動跟演講，讓民眾可以從自身做起。1060325
(中央社)
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