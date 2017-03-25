20萬社會住宅成泡影？內政部：基金不會破產
針對媒體指中央住宅基金破產一事，內政部今天澄清，住宅基金目前可運用資產約320億元，未來如有現金不足情形，除以房地合一所得稅收撥補，還有國庫補助，不會有基金破產情事發生。
媒體報導，蔡政府計畫8年興建20萬戶社會住宅，行政院拍板，相關補助經費高達307億由中央住宅基金埋單，但目前住宅基金帳上僅118億元，未來若全由基金支應，預計5年後面臨破產。
內政部指出，政府規劃興建12萬戶及包租代管民間空餘屋8萬戶，目標於109年達成8萬戶（含直接興建4萬戶及包租代管4萬戶）、113年達成20萬戶（含直接興建12萬戶及包租代管8萬戶）社會住宅。
內政部表示，社會住宅興辦計畫主要工作項目包含協助地方政府取得土地、成立社會住宅融資服務平台、補助地方政府興辦社會住宅融資利息及非自償性經費、推動包租代管、成立專責機構等。計畫執行期間所需經費由住宅基金支應，並採滾動式檢討與修正。
內政部說，中央住宅基金目前可運用資產約320億元（現金、政策性貸款債權），未來如有現金不足情形，除以房地合一所得稅收撥補，亦有國庫予以補助（國有財產處分收入或其他），且中央住宅基金為中央政府總預算附屬單位預算其中之一，相關資金賸餘結繳或短絀撥補均由行政院統一管控，因此不會有基金破產情事發生。
(中時)
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