暖心社工奉獻愛 獲表揚
雲林縣府上午表揚優秀社工，共有吳照平等13人獲獎。
社會處長徐忠徹感謝社工無私付出，總是在第一時間協助救援受虐被害人、慰助急難及弱勢家庭、關懷獨居老人、新住民及身心障礙者等需要幫助的人，及時給予照顧及溫暖。
徐忠徹指出，縣府除增編社工員額外，並爭取中央各項社工人力補助經費，更顧及社工訪視時風險，自2015年10月始提供1000-2000元不等的工作風險補助費，持續提供社工人員繼續教育及在職訓練等專業訓練、建構社工人員執業之友善環境，以期在制度面、專業面及實質面支持社工朋友，作為社工夥伴精神與實質上的後盾。
共有13人得獎，吳照平、蘇甄麗、游志遠、陳琬晴、許翠雯及高雪純、蘇昱豪、陳淑雅、葉雅倫、侯雅涵、張綵琳及陳怡君、吳慧禎。
(中時)
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