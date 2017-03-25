頭份衛生所大型健檢 鄉親踴躍參與

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頭份市衛生所上午辦理大型健康篩檢，縣長徐耀昌到場關心鄉親健康。（衛生所提供）

頭份市衛生所午辦理大型健康篩檢，提供鄉親多項免費健康檢查。（衛生所提供）

苗栗縣政府衛生局今天與頭份市衛生所、為恭醫院、頭份市公所及8個里辦公處暨與社區發展協會，在頭份市斗煥里大化宮舉辦大型健康篩檢，提供民眾免費健康篩檢服務，縣長徐耀昌到場關心鄉親檢查情形，在此呼籲應及早發現及早治療，符合資格民眾應定期接受篩檢，有異狀者則應儘速就醫。

去年苗栗縣四癌篩檢共98729人次檢查，篩檢出癌前病變1086人，確診癌症199人，頭份市衛生所去年提供18481人次接受四癌篩檢，發現癌前病變91人，確診癌症18人。

縣政府衛生局長張蕊仙表示，不良的生活習慣是癌症禍因，佔國人罹癌排行榜加總6成左右的大腸癌、肝癌、肺癌、乳癌及口腔癌等五種癌症，都與菸、酒、不健康飲食、缺乏身體活動及肥胖等主要危險因子有關。

衛生所主任黃淑華表示，今年分北中南區三場篩檢，今天由北區先行推動，感謝里長、社區發展協會帶領里民參加健康檢查，如有問題可洽頭份市衛生所037-663049。

(中時)