阿諾出席冬季特奧閉幕 中華獲16金

我要評比

2017冬季世界特殊奧林匹克運動會今天閉幕，特奧會榮譽主席阿諾史瓦辛格出席勉勵選手，而中華代表團共榮獲16金11銀12銅。

冬季特奧在奧地利格拉茲的足球競技場舉行閉幕典禮，阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）鼓勵運動員，應該為自己的表現而感到驕傲。

另外，這次中華代表團共派出40名選手、16名教練，其中競速滑冰隊囊括9金7銀7銅為最大贏家，其次，雪鞋隊拿下6金3銀4銅，而地板曲棍球隊奮戰8天拚出1面銀牌，花式滑冰隊以1金1銅作收。

中華台北特奧會表示，中華代表團參加完閉幕式後，預計今天傍晚啟程，於台北時間27日上午6時返抵國門，歡迎民眾到機場為運動員喝采。1060325

(中央社)