世界首例 橡木桶變身泰國犀鳥鳥巢

泰國一家葡萄酒業者與生態學者試驗成功，將廢棄橡木桶變身為犀鳥的鳥巢，將持續推動這項野外保育計畫，復育更多犀鳥。

泰國「民意報」報導，泰國已經完成世界上第一個以廢棄橡木桶變身為犀鳥鳥巢的試驗計畫，這是一家泰國的葡萄酒業者與泰國的生態學者所完成的計畫，成功安裝在巴蜀省一處國家公園內，未來將持續在鄰近的佛丕省境內安裝，希望復育更多犀鳥。

犀鳥會築巢在乾枯的樹洞內，產卵後會以濕泥將洞口封成細縫，但由於國家公園內的枯樹減少，導致犀鳥的數量持續銳減，為復育犀鳥，泰國生態學者和葡萄酒商合作進行此一橡木桶再生計畫，成功吸引野生犀鳥入住人工鳥巢孵化幼鳥。

此項計畫將向各國推廣，希望能復育更多犀鳥，為環境生態盡力。1060325

(中央社)