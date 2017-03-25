新住民親手搭 蒙古包圖書館亮相
一群來自蒙古的新住民，今天在內政部移民署禮堂搭建原汁原味蒙古包，並募集300本蒙古語書籍，打造游牧行動圖書館，希望藉此讓台灣人更了解蒙古文化。
內政部移民署舉行新住民及其子女築夢計畫，這屆有個人組64組及家庭組29組報名，經由評審選出個人組14組及家庭組6組獲獎，其中蒙古包圖書館是家庭組獲獎者。
這群來自蒙古的媽媽，從當地採買材料，今天在移民署11樓禮堂打造蒙古包，並放入蒙古語兒童書籍，搭配馬頭琴與民族舞蹈及軟骨特技表演，現場瀰漫北國大漠風情。
移民署長何榮村說，製作蒙古包的林采霖等人，讓這個陌生又遙遠國度可以在生活中更親近，並利用募集的300本蒙語童書，希望未來將蒙古包圖書館在各地游牧，一方面可以讓蒙古二代閱讀童書，另一方面也可以讓蒙古傳統文化及技藝在台灣傳承。
而蒙古駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處代表海隆也到場參與，他盼台灣人有機會多到蒙古旅遊，感受不同異國風情。1060325
(中央社)
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