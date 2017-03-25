陳德銘談田陳會 不能是外國人身分訪台
中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘今天表示，希望有機會訪問台灣、金門，但目前不抱幻想。希望海峽交流基金會董事長田弘茂「給我個機會」，「我不能作為一個外國人去啊」。
陳德銘表示，自己應該是以「一個國家」的「兩個還分治著的機構」授權代表身分訪台。
中國大陸國台辦主任張志軍今天出席博鰲亞洲論壇2017年年會，邀請前副總統蕭萬長等台灣企業家代表團共進午宴。陳德銘與張志軍一起出席，他在進入午宴會場前接受媒體訪問，作上述表示。
陳德銘表示，田弘茂日前提出邀請，但並沒給自己機會，希望田弘茂給機會，「你們都知道機會是什麼，我不能作為一個外國人去啊」。
陳德銘強調，自己應該是「作為一個國家的兩個還分治著的機構之間的授權代表去」。
陳德銘指出，很希望田弘茂能給自己機會，「但我目前不抱幻想」。當然很想去台灣 、去金門，台北的永和豆漿、油條，真真吸引著自己。
張志軍日前說，「台獨之路走到盡頭就是統一」、這樣的統一方式「會付出巨大的代價」。決策高層官員日前質疑，兩岸關係至今沒有起色，是張志軍從中作梗。媒體詢問陳德銘的看法。
陳德銘表示，大陸主要領導們都表揚國台辦、表揚張志軍做得很好，「我個人也認為他做得很好」。
陳德銘認為，決策高層說法的邏輯是大陸做得很好，但張志軍個人做得不好，但張志軍是對台工作的領頭人，這樣邏輯上會有矛盾。
陳德銘說，張志軍人很謙和，也很想做事，但張志軍在這個位置上，首先是要把底線和立場站穩。陳德銘表示，自己雖然是民間機構的代表，其實和張志軍的想法是一模一樣。1060325
(中央社)
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