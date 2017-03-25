健保改革慘敗 共和黨避砲口對內

美國總統川普被迫撤回取代歐記健保的健保改革法案，施政再嘗重挫。川普嘴硬並把失敗歸咎給民主黨，共和黨也避免砲口對內；民主黨則表示，總算可暫時為美國民眾鬆一口氣。

美聯社報導，民主黨表示美國民眾「可以暫時鬆口氣了」；川普則指歐記健保正蘊釀內爆，「且很快會爆炸」。

共和黨內中間與極右兩派內訌，使得川普的健保改革泡湯，聯邦眾議院議長保羅‧萊恩（Paul Ryan）表示，川普政府上任後，被共和黨鎖定為頭號去除目標的歐記健保，「在可預見的未來」仍會繼續存在。

去年美國總統大選期間不斷嚷著會「馬上」解決歐記健保的川普，雖失意卻仍有鬥志。他在白宮嘴硬地表示「從沒說過要在64天內廢除及取代」。

他在橢圓形辦公室告訴記者：「沒有民主黨支持，我們辦不到；我們學到什麼是忠誠，我們在爭取投票過程學到很多。」不過美聯社點出，歐記健保於2010年通過時，也沒拿到共和黨的同意票。

儘管有政府官員背後對萊恩放砲，川普仍說：「我欣賞萊恩議長..我認為保羅真的很努力。」

萊恩則告訴記者：「我們今天真的只差一點，但終究功虧一簣..這對我們是失望的一天」；他並表示川普也已盡力了。

眾議院少數黨民主黨領袖、本身當初以議長身分幫歐巴馬通過被稱為歐記健保的「平價醫療法案」（Affordable Care Act）的裴洛西（Nancy Pelosi）說：「今天對我們國家而言是偉大的一天，議場內發生的對美國人民是一場勝利，我們為美國民眾暫時鬆一口氣。」

法新社報導，極端保守派的眾議院自由黨團（Freedom Caucus）成員布魯克斯（Mo Brooks），先前因新版健保與歐記健保過於類似而大力反對，如今則不願把問題歸咎於多日來密集協商卻無法凝聚共和黨足夠支持的川普。

布魯克斯說：「我非常坦白地講，川普總統已盡最大努力，試圖賣一個很爛的產品。」（譯者：中央社陳亦偉）1060325

(中央社)