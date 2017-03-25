文化快遞》2017寶藏巖光節 創作像海洋 愛你像光

大畑彩×約瑟．梅諾弗作品。(圖／台北國際藝術村提供)

商雅琇×吳建興作品。(圖／台北國際藝術村提供)

王春子×廖建忠作品。(圖／台北國際藝術村提供)

有一天早晨我醒來，看見你沉睡在一片汪洋之中，呼吸鼻息像淡泊的海浪。

我拿起筆來畫你，畫你眉宇之間深沉的氣韻，臨摹你眼睛稜角的形狀。我嘗試捏出你眉毛中間適當的弧度，等待你翻身的瞬間創造一段模糊的留白。

我們一起在創作裡，創作著像海洋的深與廣，你很久都不願意醒來，你要我和你一起漂流在海上。因為總是記著愛你，當你的眼睛張開微微發光，我們就成為海平面上濕透了的太陽。

因為愛 創作更有力量

如果把創作和愛情相比擬，人類對於藝術創作的追求與探尋，也許就如同與生俱來對愛的執著與想望，創作和愛皆源自人性中的情感本能。在藝術的海洋裡，匯聚著創作者對生命的提問、對歷史的話語建構、對社會文化的關懷、對生活情感經驗的體會，這些觸發是創作者個體獨立的表達，但需要他者的觀賞、傾聽、接收、共鳴或回饋，如此藝術的汪洋能持續潮來又潮去，不斷地創造和追尋。如此創作成為一段關係的建立，是藝術家與觀者或創作同儕的互動關係，而當關係裡注入了愛情，不論是相伴、合作或各樣同游之姿，這樣的交織將產生有機的循環，像點亮了光伴隨著光影那樣，創作者的感知有了交換詮釋、接收或互相再次生產的可能，創作也因為愛而更有力量。

從「愛」這個珍貴的情感出發，我邀請了十對藝術界戀人共同創作。數十年前曾經有一群人，親手親腳地在寶藏巖創造了擁有一個家的願望，他們與心愛的人和夢想在這裡居住下來，這裡是真實的生活場域，也是如今藝術家的創作海洋。廖建忠和妻子王春子來到寶藏巖的綠野地，在大片草皮上立了兩根擬真的電線桿，一根直立，另一根傾斜，彼此之間靠著電線相互拉持，像一對戀人舞者在舞臺上獨自存在，卻也彼此牽連。電線桿的光忽明忽暗，像是兩人共同面對的生活現實和未來不確定的變數，是實實在在的光。閃爍的LED 光線在歷史斷面的屋舍垣壁燦爛地來回流動，這是黃翔和丈夫陳志建對於家的想望，光的線條彷彿生活的循環與來去，也似創作者在藝術大洋裡反覆探詢的問答。在準備這個以愛為題的計畫期間，陳妍伊和黃逸民迎來了期盼已久的新生命，孩子的出生改變了生活，在創作上他們開始以孩子作為訴說對象，讓兩人在原本互為欣賞者與反對者的關係之外，透過孩子的中介騰出更多對話，共同思索未來的相伴模式，他們與孩子互為彼此的光芒。

攜手相伴 種下繽紛花園

生命的路途上，攜手相伴總是重要的共同經歷，劉玗和吳思嶔一同走過多段公路旅行，領會到在見到真實地景之前，電影場景才是經驗中的真實，於是企圖將寶藏巖的福和橋與河濱風景，與兩人在他處旅行途中拍攝的影像及電影場景疊合共同完成結合二人創作脈絡的小型電影院，播放的是真實與虛構、生活與創作的融合。凌瑋隆和葉采薇則曾在一次海上旅行中，一同望著船尾遊輪激起的浪花尾巴緩緩消失在海平面上，廣闊的海洋彼方看似沒有盡頭，卻因為身邊的創作伴侶而有了一同追尋的渴望，〈浪〉這件錄像裝置是二人共同經驗的轉化也是紀念，並開啟更多對於關係間的思考與各自性格間的微妙連結。

一同牽手同行的還有朱利安與妻子沈昭美，2014年朱利安在台北國際藝術村駐村時，他們一起走過了臺北的公園，跟隨沈昭美回到韓國後，他們經常在首爾的公園散步，二人將各自在公園裡對人的觀察，透過分享、溝通、研究等方式，梳理出彼此共同的詮釋與想像，在他們創造的兩座模擬公園中，夜裡的公園路燈每晚都亮著，在人們日復一日的生活和行走之中，提醒著彼此陪伴、散步和愛。張暉明和廖祈羽的場景則如同過往共同合作的虛擬幻象，邱比特造型的霓虹燈照耀著一同在創作中探險的兩人，其中的交織與親密也像是蜜蜂傳遞花粉那樣，除了接收、連結，更有愛和生命創造的延續，大畑彩和約瑟用授粉的意象比喻彼此的伴侶關係，在滿溢粉紅燈光的展間中，他們在創作的海洋裡種下了繽紛的多座花園。

有機的豐富循環

寶藏巖的生命長流裡，歷經過多種情感、包容與關係的交織，如同創作伴侶的相互反饋和彼此滋長，形成了有機的豐富循環。當我們游過了大片海洋，不論是對於生命或藝術的永恆追尋，因為抱持著與人類和與世界相愛的心，在這裡的光是真實的，一同生活的人們可以相互點亮，豐富創作的海洋。

2017寶藏巖光節

時間│3/25～5/14，週二至週日11:00～22:00

開幕派對

時間│3/25（六）15:00～21:00

相愛電影院

時間│4/8（六）、4/22（六）18:00～21:00；4/15（六）、4/29（六）19:00～21:00

地點│台北國際藝術村─寶藏巖（臺北市中正區汀州路三段230巷14弄2號）

票價│免費

電話│02-2364-5313

(中時電子報)