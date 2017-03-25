郭總身體好多了 以富邦顧問身份現身開幕戰
經典賽總教練郭泰源抱病帶領中華隊出征經典賽，返台後出任富邦悍將顧問，今天（25日）富邦開幕戰賽前，郭泰源首度以顧問身份現身球場，外界都關心他的身體狀況，郭總說：「已經好很多了，謝謝大家關心。」
郭泰源擔任本屆經典賽總教練，全隊先後前往澳洲、日本進行移地訓練後，月初飛往韓國參賽，四處征戰，而郭泰源返台後因急性A型肝炎住院5天，20日已出院返家休養。
今天（25日）中職開幕戰在新莊登場，郭總以富邦顧問身份現身休息室，也向富邦副領隊陳金鋒交談一番，對於自己的身體狀況，郭總說：「其實從韓國回來之後，身體就沒有那麼不舒服了，在日本那陣子最難受，自己知道不是感冒，但也走不開。」
因放不下中華隊，郭總忍著不適帶中華隊打完經典賽，「就是搏下去了」，回台後經過住院治療，目前身體和精神都恢復許多，今天接受媒體訪問時也有說有笑，郭總提到，目前身體只需要持續追蹤，很感謝外界的關心。
(中時電子報)
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