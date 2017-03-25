為夢想而唱！高中職吉他社火車站快閃
新竹市「勞工風影展」5月將在影像博物館開跑，新竹高商、新竹高工、香山高中、成德高中63位吉他社員，為此處城「成工進香商團」，自發性利用周休假日積極練習，25日在火車站大廳以歌唱快閃方式，用音樂鼓勵年輕人，為夢想跨一大步。
「成工進香商團」是一群對未來目標確立的學生，25日在新竹火車站大廳，高歌《我的未來不是夢》、《風箏》等曲，盼透過音樂力量挑戰自我，現場許多旅客拿起手機，將畫面記錄下來，演出完畢各各拍手叫好，甚至有民眾大喊「安可」，讓人來人往的車站，增添希望溫度。
成德高中吉他社長駱逸謙，從小熱愛唱歌、表演，沒學過音樂的他，自學方式練吉他，以地下樂團廖文強帶領的「壞神經樂團」為偶像，未來想考街頭藝人、想作電影、想去劇場學習，但父母希望他專心準備大學考試，他說，反正畢業後也要重新學起，希望爸媽能理解他的「顛倒人生」。
「我們不是草莓！」新竹高商吉他社長張羽恒，背著吉他的模樣，神似清純版60年代民歌手，酷酷的外表，卻喜歡韓國偶像團體CNBLUE，以獨立樂團開始地下活動，曾在街頭、小型演奏廳進行過百場演出，他說，立志成名後幫助非洲貧窮國家的兒童，提供他們學習機會。
勞工處指出，今年首創「勞工風影展」，5月至10月在影像博物館及其他地點放映，期間預計有12部以上免費優質影集，包括「青貧果失樂園」、「拉開世界生產線」、「無名英雄的冒險旅程」、「面向陽光齊步走」等主題，以青年角度回應全球化下非典型勞動、窮忙問題，反思自身處境，激發年輕人更多創意，扭轉社會現狀。
(中時)
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