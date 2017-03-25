科技人李敘忻 遊戲開發跨足VR觸探世界

虛擬實境（VR）正夯，匯集多名資深遊戲開發工程師的聚聚科技，擁有10多年遊戲產業經驗，決定跨足VR，負責人李敘忻說，盼以國產高品質軟體為出發點，立足台灣、放眼世界。

美國消費性電子展（CES）今年初開展，除智慧機與穿戴新品外，也聚焦虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、智慧家電、機器人等新興領域，國內外各大科技廠商紛紛投入VR開發，但也有業者擔憂，台灣目前仍無VR人才。

聚聚科技的負責人李旭忻說，公司從2016年成立，以自製研發數位娛樂軟體為主，成員都是第一線資深遊戲開發工程師，有10多年遊戲製作經驗，開發產品橫跨PC、WEB、Mobile等平台。

李旭忻表示，全球數位娛樂市場需求強勁，希望以「優質數位娛樂」為目標，帶給用戶最好體驗；他強調，希望以國產高品質軟體為出發點，立足台灣，深耕技術，放眼世界。

他解釋，「VR Sports」是一套HTC VIVE平台的VR軟體，提供使用者沉浸式運動體驗，玩家可置身經典古老球場，與傳奇球星一起揮灑汗水，藉由VIVE Controller和雷射定位，快速精準判定玩家目前動作，360度環場音效更是前所未有娛樂感受，主要強打體感遊戲。

遊戲產業現已是新興產業，產值和周邊效應可期，至於為何選擇想以VR呈現運動遊戲。李旭忻說，2016年被稱為VR元年，VR輸入裝置已進化非常即時且精準，很適合設計體感內容，且開發成員本身是職業運動迷，運動類遊戲在全世界有一定規模市場及接受度，才評估VR運動遊戲是新穎且值得投入研發的目標。

他說，目前產品主要針對HTC VIVE研發，未來也考慮移植到Oculus或PSVR等平台；他認為，VR技術為娛樂軟體帶來許多新可能性，團隊累積10多年娛樂軟體開發知識，希望可創作更多優質原創產品，提升台灣數位娛樂質與量。

有業者認為台灣產學政界還未重視VR相關產業，李旭忻覺得，台灣遊戲產業好似電影業，好萊塢片當道嚴重擠壓原創國片生存空間，但其實國內不乏高水準小型團隊，只要獲得資源與時間，產品水準絕對能超越各大廠牌。

他希望未來能有更多優質小型遊戲研發工作室能獲得補助，全力投入自製研發，讓更多台灣遊戲產品能被世界看見。

李旭忻強調，「小型研發團隊雖然無法達到大型團隊的專案規模，但彈性與速度是我們的優勢」，軟體開發需要長時間高度專注工作，跨入創業並身兼經營與開發者，需要不時注意市場變化，這對新創公司而言，雖是挑戰，卻也相當有趣。1060325

(中央社)