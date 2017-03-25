雲科大校慶 展現體能成果

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教職員工參與增進體能的有氧舞蹈課程。（許素惠翻攝）

雲科大競技啦啦隊的精彩表演為運動會揭開序幕。（許素惠翻攝）

趣味競賽「翻滾吧！孩子」。（許素惠翻攝）

雲林科技大學今天校慶運動會，師生都展現平時積累的運動體能成果。

校長楊能舒今年2月上任後，重視師生運動風氣，鼓勵教職員工參與增進體能課程，目前已有員工參加每周一次的有氧舞蹈課程，而今年運動會學生的報名人數比去年增加200餘名。

各系所依序進場後，由競技啦啦隊及中華武藝社的精彩表演為運動會揭開序幕。競賽項目分為學生組、教職員工組，比賽項目包括徑賽、田賽、團體大隊接力、主管400公尺競走、團體(趣味)競賽等。

運動會除了傳統運動比賽項目外，在趣味競賽中引進「翻滾吧！孩子」、「奔跑中的毛毛蟲」及「滾滾向前」等新穎的競賽項目，為該校運動會增添不少歡樂。

下午2點在田徑場舉辦學生男、女拔河決賽及學生男、女生組大隊接力賽；參賽學生於接力賽決賽中全力以赴，現場熱血與緊張的氣氛，將賽會帶到最高潮。

(中時)