交通部航海人員測驗登場 月薪80k起跳!
106年第一次航海人員測驗，今明2天於台北考區華夏科技大學及高雄考區正修科技大學同時舉行，計有698名考生報名應測，測驗首日第1節應考人數184人，到考人數172人，到考率93.48%。
航港局表示，政府為培育海事人才並減輕經濟弱勢家庭教育費用之負擔，提供國立基隆高級海事職業學校、國立澎湖高級海事水產職業學校、國立蘇澳高級海事水產職業學校、國立臺南高級海事水產職業學校、國立東港高級海事水產職業學校及私立中華商業海事職業學校航海、輪機科等產業特殊需求類科學生免學雜費就讀方案，學生畢業後即可投入國際航海職場擔任乙級船員月薪從80k起跳。
航港局為鼓勵海事高職學歷之乙級船員晉升甲及船員，有更多元的職涯發展，修法放寬自102年第二次航海人員測驗起，具3年國際航線之乙級船員經歷，就可參加一等航海人員測驗，朝甲級船員邁進月薪約120K！
歡迎優秀青年提早規劃就讀航海、輪機相關科系，更希望符合資格者踴躍報考航海人員測驗，通過測驗步步高陞。航海人員測驗1年辦理4次，106年第二次測驗將於106年7月15至16日舉行，採網路報名，報名時間自6月5日零時起至14日下午5時止。
詳情請至交通部航港單一窗口服務平臺MTNet航海人員測驗專區查詢。
(中時)
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