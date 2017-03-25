中市府持續推動多元空汙管制
綠色和平組織(Greenpeac)25日於中正公園舉辦「Break Free-好空氣 我出力」行動，表達對空汙議題的高度關注！環保局表示，市府持續推動多元空汙管制，針對高汙染來源也會持續強化監督，和所有市民站在同一陣線，共同攜手努力改善空汙、找回藍天。
環保局指出，市府為改善空氣品質規劃多項具體行動，於日前宣布擴大補助燃油改天然氣補助，從30萬元提高至50萬元，目標是2年內完成80家以上企業改用天然氣；另方面，市府啟動第三次的電力業加嚴標準研訂作業，並於3月13日與台電、中龍、正隆、永豐餘等業者召開第一場的研商會議，未來也會持續召開公聽會，傾聽民眾的心聲。
環保局目前成功在空品不良期間協請台中火力發電廠降載22次，並配合於空汙季節每日安排一個機組停機歲修，此外中火還將投入92億元，進行汙染源及防制設備改善計畫。管制移動汙染源部分，市府以每年5萬輛為目標，全力汰換二行程機車，並於今年編列7,100萬元加碼補助汰換。
環保局強調，改善空氣品質需長期推動，在市府團隊的努力下，PM2.5全年排放量已減少983公噸，但除了政府的作為，也需要民眾一起來配合，像是汰換二行程機車、露天燃燒稻草、避免製造揚塵等。
未來市府團隊也將朝中部區域聯合治理的方向推動，盡全力針對各類汙染源的管制稽查、法規加嚴、補助改善措施等汙染管制工作加強落實，持續朝PM2.5國家標準15μg/m3目標前進。
(中時)
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