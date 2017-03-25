企排13年電視看得到 FOX全程轉播

新賽季企排聯賽將由FOX轉播。(中華排協資料照)

中華排協25日舉行第12屆第1次會員大會改選，理事長中國人纖董事長王貴賢、秘書長章金榮皆續任，也為第13年企業排球聯賽帶來變化，確定新賽季相隔多年重返有線頻道，由福斯體育台轉播。

企排聯賽繼去年MOD上看得到轉播，新賽季將確定由福斯體育台轉播，116場至少三分之二提供賽事直播，其餘Dlive播出。秘書長章金榮強調，過去企排聯賽已累積足夠觀眾群，重回電視轉播，盼將聯賽層級、曝光率再提高。

因應電視轉播，企排聯賽賽程也自過去的4月開打上下半季，改為集中在10月至3月，地點則同樣在北中南，台北體育館、北市大天母校區體育館、新竹、嘉義、高雄鳳山體育館以及屏東6地舉辦，讓全台球迷都有機會現場觀戰。

(中時電子報)