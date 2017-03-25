活力風城盃少棒賽 不畏風雨熱血開打

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「新竹市活力風城盃」全國社區少棒錦標賽，今天在頭前溪河濱公園壘球場熱血開打，來自全國各地24支球隊參賽，雖天空飄細雨，仍不減球員熱情，各隊展現活力、力拚冠軍。

八八聯盟棒球推廣協會理事長賴稟豐表示，此次是新竹市首次舉辦全國性社區型賽事，12歲以下的孩童，只要對棒球充滿熱忱，都可組隊參加，今年共有來自全國各地24支隊伍、480位球員參賽，25、26日兩天將齊聚新竹市，在球場上盡情揮棒，享受棒球樂趣。

比賽開場，由南華國中太鼓隊帶來精彩表演，為賽事敲出長紅，賽事吉祥物台灣獼猴、梅花鹿、台灣黑熊以及石虎也帶著冠軍錦旗一同進場，贊助單位乖乖公司也獻上第一名「乖乖獎盃」，希望讓優勝隊伍滿載而歸。

新竹縣教育處謝傳崇指出，市府近年打造全新「虎林棒球場」，並針對頭前溪高灘綠地進行整體規劃，現在「頭前溪河濱公園壘球場」堪稱大新竹地區設施最好的戶外型壘球場地。

此外，新竹市棒球場使用逾40年，陪伴大新竹人成長，更培育無數優秀棒球選手，但由於過度使用，內部設施老舊，將規劃「全面拆除重建」，賦予老球場新生命，也提供球員與球迷更高水準的比賽場地。

教育處表示，為了歡迎來自全國各地棒球好手，每位球員憑賽事識別證即可換取免費進入新竹動物園參觀，並換取新竹城文化地圖、 2016新竹十大伴手禮美食地圖，希望選手年輕古城的熱情與活力。1060325

(中央社)