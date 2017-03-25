文化快遞》藝文活水沃新田 臺北市政府文化局106年度第2期藝文補助申請

105年補助舞蹈類─張婷婷獨立製作(圖／臺北市政府文化局提供)

藝文工作者最常面臨的困境之一，是經費籌措不易。藝術工作者窮盡心力於創作及展演上，卻同時要竭盡所能爭取資源，以延續藝術實踐的路程；而弱勢、社區等沒有市場的藝文活動亦缺少經費澆灌。藝文補助的初衷即在緩解這群努力讓社會變得更善更美的藝文工作者壓力，進而促進藝文環境的完善。

開始於2000年的臺北市政府文化局藝文補助業務，迄今堂堂邁入第18年，每年平均逾500件補助案，總補助件數超過1萬件，總補助金額超過11億元，對臺北市的藝文活動挹注與提升具有重要影響力，甚至能與國家文化藝術基金會媲美，而有小國藝會的美稱。

補助類別多元 兼顧傳統藝術、弱勢團體

臺北市政府文化局的藝文補助政策，不僅有戲劇、舞蹈、美術、音樂、文學、影音藝術等類別，為彰顯傳統藝術的關懷與重視，特別獨立設置了傳統戲曲、傳統音樂、民俗技藝、書法水墨等申請類別；考量社區文化扎根及弱小族群藝文活動扶植的重要性，特別設有社區文化類、弱勢團體及其他少數族群、原住民兩

大申請類別。以106年第1期補助為例，不僅有老人之家的關懷巡演，也有心智障礙藝術家赴日參展計畫、新移民、性平多元文化推廣、走進各社區巷弄的藝文活動、原住民文化傳承計畫等獲得補助，讓藝文活動的足跡延伸深入社區，並普及到每個角落。

105年度開始，為了避免優秀演出者的補助資源受到排擠，故取消多年來針對音樂類獨奏（唱）的補助名額限制。為嘉惠更多有志文字創作的作家，從106年度開始，加入「文學類創作」的補助項目，讓文學創作者大力展現長才之處，期能擴大臺北市的文學版圖及規模。

臺北市文化局106年度第2期藝文補助，預計於4月1日至5月2日受理申請。這些補助讓許多藝文工作者，在藝術創作、實踐社會服務的路途上，得以繼續前行，厚實了臺北的文化底蘊。

106年度第2期藝文補助申請

時間│4/1（六）～5/2（二）

電話│02-2720-8889轉3525、3601、3593、3527

(中時電子報)