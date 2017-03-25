空軍公布P-3C反潛機投射深水炸彈影片 展現軍力

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P-3C反潛機自屏東基地起飛。（圖截自影片）

MK-46魚雷投射。（圖截自影片）

空軍司令部今罕見公布影片，釋出P-3C反潛機投擲MK-46以及深水炸彈的畫面，展現國軍實力。（空軍司令部提供）

（16：26更新：新增影片）空軍司令部去年已完成P-3C反潛機投射MK-46魚雷及MK-54深水炸彈投擲等武器系統驗證，符合戰備需求；今更罕見公布影片，釋出P-3C反潛機投擲MK-46以及深水炸彈的畫面，展現國軍實力。

P-3C反潛機的各項實彈射擊及投擲演練，主要是模擬國軍在台灣周邊海域偵測到疑似大陸潛艦的活動蹤跡，因此發射及投擲MK-46反潛魚雷、MK-54深水炸彈等武器，對疑似敵方潛艦的目標進行攻擊。

台灣向美國採購12架P-3C反潛機，自2013年9月起陸續交機，並在2015年9月首次參與漢光演習，並配合海軍S-70反潛直升機，執行海上反潛任務。預計今年全數交機完畢。

(中時)